Caso aconteceu na noite desta quarta-feira (17)Reprodução

Publicado 18/07/2024 09:04 | Atualizado 18/07/2024 09:06

Rio - Pai e filho foram mortos a tiros, na noite desta quarta-feira (17), durante uma tentativa de assalto a um pet shop em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



Após serem atingidas, as vítimas chegaram a ser socorridas por populares e levadas para a UPA de Comendador Soares, porém, não resistiram aos ferimentos.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Mesquita) foram até a UPA, onde duas pessoas foram socorridas.



Segundo informações do hospital, um homem veio a óbito na UPA e o outro foi transferido para o Hospital Geral de Nova Iguaçu e também não resistiu.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense DHBF).