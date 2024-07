Com a falta de energia na Ilha do Governador, sinais de trânsito são afetados - Cleber Mendes/Arquivo/Agência O Dia

Publicado 18/07/2024 09:23 | Atualizado 18/07/2024 09:54

Rio - Moradores voltaram a sofrer com a falta de energia em trechos da Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, na manhã desta quinta-feira (18). De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), dentre os bairros afetados estão Freguesia, Portuguesa, Cocotá, Jardim Guanabara, Jardim Carioca e Ribeira. A região vem sofrendo com constantes apagões desde o início do ano.



Nas redes sociais, relatos apontam que o apagão aconteceu por volta das 7h30 e que esse é o segundo em menos de uma semana.

Não tenho mais saúde pra viver na Ilha do Governador com esse serviço da@lightclientes. Que vergonha! Mais um dia sofrendo com apagões. Lembrando que a Estrada do Galeão quase toda está com uma obra da Light gigante há meses, travando o trânsito e, pelo visto, NADA MUDA. — Lucas Dellatorres (@Dellatorres) July 18, 2024 Sem luz mais uma vez nos Bancarios na Ilha do governador. — Alessandro Cruz (@AlessandroZurc) July 18, 2024 Mais uma manhã com a Ilha do governador INTEIRA sem luz.



Mais uma maldade da @lightclientes — Henrocuticus (@Bernardes_henro) July 18, 2024

Devido a falta de energia, o Centro de Operações Rio informou ainda que o funcionamento dos sinais de trânsito pode ser comprometido e pediu atenção aos motoristas.

Segundo a Light, a queda de luz ocorre em função de uma ocorrência no sistema de alta tensão que abastece o local. No entanto, até às 9h, alguns bairros já estavam com energia, enquanto os outros devem retornar gradativamente.



Ao DIA, a concessionária reforçou que segue com seu plano de renovação completa da rede elétrica que atende a região e a Ilha de Paquetá, assim como de ampliação da capacidade de distribuição de energia para a região.



"Só esse ano, a empresa está investindo mais de 300 milhões de reais para modernização completa da rede elétrica. A empresa identificou um defeito e precisou fazer uma parada emergencial em trechos de bairros da Ilha do Governador em função da execução de um reparo no sistema de alta tensão que abastece a região", explicou em comunicado.



A Light reitera que os impactos serão temporários e trarão benefícios permanentes na segurança e qualidade do fornecimento de energia para as regiões.

Até o momento, a Ilha de Paquetá foi totalmente restabelecida e as equipes estão trabalhando para restabelecer a totalidade dos clientes nas próximas horas.

Problema recorrente



O começo de 2024 foi conturbado para os moradores devido aos constantes apagões e faltas de energia. No início de fevereiro, a região chegou a ficar 24h sem luz, por conta de uma ocorrência em uma subestação da Light. Os problemas começaram a ser relatados no dia 11 de janeiro.

O Procon-RJ chegou a aplicar duas multas na concessionária de energia por falhas na prestação dos serviços, que totalizaram o valor de R$ 9,5 milhões.



Para corrigir os problemas, a Light iniciou, ainda em janeiro, a construção de três novas linhas de distribuição de energia para atender as regiões e aumentar a qualidade do fornecimento de energia, minimizando o risco de interrupções.

No último domingo (14), o prefeito Eduardo Paes chegou a pedir ajuda ao ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para lidar com o problema de falta de luz na Ilha.

"É inaceitável que um bairro inteiro da cidade com a importância da Ilha do Governador sofra mais um apagão como aconteceu nessa manhã de domingo. Conversei com o ministro que já está agindo para que a Light religue os sistemas o mais rápido possível. E o mais importante: precisamos da mão firme do Governo Federal para obrigar que a concessionária faça os investimentos necessários e definitivos, evitando que a situação se repita. Sem capacidade de investir, essa concessão não merece ser renovada", disse.

No X, antigo Twitter, o ministro respondeu Paes e informou sobre a abertura de uma comitê para apurar o apagão.

"Se a Light não se adequar ao novo decreto que moderniza os contratos e eficientiza as operações, demonstrará que não está preparada para servir ao Brasil. Não permitiremos esse desrespeito com as pessoas", comentou.