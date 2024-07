Yuri foi levado para a 63ª DP (Japeri), onde permaneceu preso - Reprodução

Yuri foi levado para a 63ª DP (Japeri), onde permaneceu presoReprodução

Publicado 19/07/2024 15:59

Baixada - Yuri da Silva Eugênio, de 25 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira (19), acusado de agredir a ex-mulher com um martelo e jogar uma bomba na casa dela. O crime aconteceu no dia 11 deste mês, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Contra o criminoso havia um mandado de prisão preventiva em aberto por descumprimento de medida protetiva. Ele foi detido na Rua Carmélia Dutra, em Engenheiro Pedreira, Japeri.

Segundo as investigações, Yuri possui registros criminais por ameaça, perseguição e violação de domicílio. O crime contra a ex-companheira, Daiane Keli Neves, aconteceu na frente do filho de três anos do casal. Além de agredir a mulher com golpes de martelo, ele jogou uma bomba na casa, que pegou fogo. A prisão foi decretada pelo juízo da Vara Especial Criminal, sete dias após o registro da ocorrência.

Em depoimento, Daiane disse que o ex-marido costumava a agredir e fazer ameaças: "É melhor você se entregar para mim, pois eu não vou me entregar para a polícia e, antes de morrer, eu vou te matar".

A vítima já havia feito outros registros contra o acusado por ameaça e lesão corporal. Policiais do Segurança Presente encaminharam Yuri para a 63ª DP (Japeri), onde ele permaneceu preso.