Moradores estavam sofrendo com a falta de luz na Ilha do GovernadorReprodução / Redes Sociais

Publicado 24/07/2024 12:52

Rio - Após quase uma semana de apagões repentinos nas Ilhas do Governador e Paquetá, a energia foi totalmente restabelecida nos bairros das regiões na madrugada desta quarta-feira (24).

De acordo com moradores da Ilha do Governador, a luz voltou nos bairros por volta das 4h da manhã, porém, o vai e vem de energia causou diversos transtornos aos moradores e ainda resta o medo de um novo apagão.

"Eu espero que continue assim [com energia], porque foi desesperador todas essas horas sem luz, desde a madrugada de segunda-feira até hoje, às 4h10, mas o medo e apreensão continuam", conta uma moradora.

"A luz voltou de madrugada, Deus queira que não falte mais", disse outra.

Segundo a Light, nesta quarta, as Ilhas do Governador e de Paquetá estão recebendo 100% da carga de energia provenientes de três circuitos de média tensão e 153 geradores instalados entre as duas subestações e alguns trechos dos bairros.

Além disso, foram instalados outros 12 novos geradores nesta manhã nas subestações, como forma de prevenir contra novos apagões.

A medida foi tomada após uma nova falta de energia em diversos bairros, além do mau funcionamento de alguns geradores. Inicialmente, a distribuição teria sido interrompida na última quinta-feira (18), e restabelecida no sábado (20), porém, moradores alegaram que continuaram sofrendo com o problema.

Segunda (22), voltou a faltar energia em alguns bairros durante a tarde e, ainda segundo moradores, não havia previsão de retorno.