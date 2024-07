Carro de passeio bateu na traseira de caminhão que fazia transporte de madeira - Reprodução / Redes sociais

Publicado 25/07/2024 11:26

Rio - Um carro bateu na traseira de um caminhão, que pegou fogo após a colisão, e deixou quatro pessoas feridas, na manhã desta quinta-feira (25), na Rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

O caminhão fazia o transporte de madeira quando foi atingido na traseira por um carro de passeio e, logo após a colisão, pegou fogo, que destruiu totalmente os dois veículos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 4h30 para a ocorrência e controlaram as chamas. O acidente causou a interdição da pista entre o km 121 e km 119.

As vítimas foram socorridas por equipes da Concer, responsável pela via. Segundo a concessionária, uma mulher, ainda não identificada, teve ferimentos leves e foi encaminhada para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, também em Caxias. Outras três vítimas foram atendidas e liberadas no local.