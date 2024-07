PM é morto a tiros em Itatiaia, no Sul do Estado - Divulgação

Publicado 26/07/2024 08:50

Rio - Um policial militar de folga foi executado a tiros em um posto de gasolina nas margens da Rodovia Presidente Dutra, altura de Itatiaia, no Sul do Estado, na noite desta quinta-feira (26). Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver criminosos fortemente armados e uma sequência de rajadas de tiros na direção do sargento Vanderlei da Silva Pereira, de 40 anos.



Pelo vídeo, três bandidos com fuzis e rostos encapuzados desembarcam de um veículo branco. Após os disparos, eles retornam ao carro e fogem. A ação, que teve início às 20h07, durou cerca de um minuto. Em outras imagens, gravadas por um motorista que estava no local, muitos tiros são ouvidos.