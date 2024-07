Desfile da Unidos do Viradouro, na Avenida Marquês de Sapucaí, no Centro do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (12) - Cleber Mendes/Agência O Dia

Desfile da Unidos do Viradouro, na Avenida Marquês de Sapucaí, no Centro do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (12)Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 27/07/2024 15:43 | Atualizado 27/07/2024 16:20

Rio - A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) lançou neste sábado (27) a venda do 'Passaporte Rio Carnaval'. Pelo preço de R$ 450, os foliões poderão aproveitar os três dias de desfiles do Grupo Especial.

A festa, que vai acontecer nos dias 2, 3 e 4 de março de 2025, exige um CPF para cada ingresso, que será pessoal e intransferível. O pagamento poderá ser feito via PIX ou cartão de crédito. No momento da compra, os interessados poderão escolher entre os setores de arquibancadas especiais diretamente comercializados.

Para quem costuma acompanhar todos os dias de apresentações na Marquês de Sapucaí, essa opção representa uma economia de até 35% em comparação com a compra de três ingressos separados.