Disparo acertou parede acima de uma cama no Morro da Fé, no Complexo da Penha, nesta quarta-feira (31)Reprodução

Publicado 31/07/2024 16:09 | Atualizado 31/07/2024 18:19

Rio - Uma bala perdida atingiu a parede de um quarto de uma casa no Morro da Fé, no Complexo da Penha, na Zona Norte, nesta quarta-feira (31). A comunidade foi alvo de uma operação da Polícia Militar . Um agente foi baleado de raspão na ação.

De acordo com informações preliminares, pai e filho dormiam no cômodo quando o tiro atingiu a parede acima da cama e um varal. Um vídeo gravado por um dos moradores da residência mostra o estrago feito pelo disparo. "Estou impressionado onde pegou. Chegou a amassar uma parada. Acho que a bala ficou dentro da parede, mas olha aqui. Um centímetro para baixo e já era", disse o homem.

Policiais de diferentes batalhões realizaram operações em comunidades da Zona Norte com o objetivo de coibir a movimentação de criminosos envolvidos em disputas territoriais na região, para recuperar carros roubados e clonados, para retirar barricadas e cumprir mandados de prisão em aberto.

Na localidade conhecida como Vacaria, na Penha, um PM foi baleado de raspão no braço direito. Segundo a corporação, o ferimento não possui gravidade e o agente recebeu os primeiros socorros no local, estando fora de perigo.

As ações foram realizadas nas comunidades da Fé e Sereno, na Penha, no Ipase e Morro do Trem, em Vila Kosmos, e no Juramentinho, em Tomás Coelho. Desde o início da manhã, moradores relatam intensos confrontos nas localidades. A plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT) registrou tiros no Ipase por volta das 6h10 e nesta tarde, às 16h30.

No Morro do Trem, agentes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) apreenderam drogas, uma arma falsa e dinheiro. De acordo com a PM, o prejuízo para o tráfico da região está estimando em R$ 13.900,00. A ocorrência foi registrada na 27ª DP (Vicente de Carvalho).

PMs do 41º BPM (Irajá), com o apoio das unidades do 9ºBPM (Rocha Miranda), 14ºBPM (Bangu), 40ºBPM (Campo Grande), Batalhão de Ações com Cães (BAC), o Grupamento Especializado de Salvamento e Ações de Resgate (GESAR) e do Grupamento Aeromóvel (GAM), atuaram nas regiões.



Serviços impactados

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), no Juramentinho, uma escola foi impactada. Já nas comunidades do Ipase e Morro do Trem, quatro unidades fecharam. Enquanto na região da Penha, 16 escolas interromperam o funcionamento.

Além disso, a Clínica da Família Ana Maria Conceição dos Santos Corrêa acionou o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, suspendeu o funcionamento na manhã desta quarta-feira (31). O Centro Municipal de Saúde Clementino Fraga manteve o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, foram suspensas.