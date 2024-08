Terminal Deodoro do BRT. Registro da movimentação de passageiros da nova linha 67 do BRT, nesta segunda-feira (24). - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 02/08/2024 15:14 | Atualizado 02/08/2024 15:48

Rio - A partir da próxima segunda-feira (5), o corredor Transbrasil ganhará uma nova linha, que vai ligar Vigário Geral, na Zona Norte, ao Terminal Gentileza, no Centro, em horários de pico, de segunda a sexta-feira.

A Linha 71, que será expresso, terá intervalos de cinco minutos entre as composições e contará com sete estações: Cidade Alta, Mercado São Sebastião, Lobo Júnior, Marinha Mercante, Piscinão de Ramos, Rubens Vaz e Fiocruz.

O horário de circulação será de segunda a sexta-feira. Os horários saindo de Vigário Geral serão: das 5h às 9h e, na parte da tarde, das 16h às 19h. Saindo do Terminal Gentileza, os horários serão: durante a manhã, das 5h30 às 9h, e, à tarde, das 16h às 19h30. Outra linha que também era utilizada pelos cariocas na mesma região era a Linha 80, que faz o trajeto Terminal Gentileza x Penha – Parador.

Recentemente, a Prefeitura do Rio inaugurou a Linha 67 do BRT, que liga o Terminal Campo Grande ao Terminal Deodoro, na Zona Oeste, e aumentou a velocidade da faixa seletiva do BRT de 40 km/h para 60 km/h. Segundo a prefeitura, essa mudança tem como objetivo melhorar a operação dos ônibus articulados, além de ajustar o fluxo na Avenida Brasil nos horários em que a faixa seletiva é liberada para todos os veículos