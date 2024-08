Cariocas e turistas aproveitam mais um dia de inverno com cara de verão na Praia do Arpoador, em Ipanema - Reginaldo Pimenta/ Agência O Dia

Publicado 07/08/2024 14:19 | Atualizado 07/08/2024 15:22

Rio - O calor, sol forte e ar seco marcam o clima na cidade do Rio, nesta quarta-feira (7). Segundo o Sistema Alerta Rio, portal da prefeitura, a temperatura máxima prevista é de 35°C e a mínima de 13°C, sem expectativa de chuva. Expectativa é que frente fria mude o clima no próximo fim de semana.

O tempo com cara de verão no meio do inverno, assim como aconteceu nos últimos dias, é resultado da circulação de um sistema de alta pressão. Diante da condição, o céu permaneceu claro, sem nuvens, com ventos fracos a moderados e baixa umidade ao longo da manhã e início da tarde.

Na Praia do Arpoador, em Ipanema, cariocas e turistas aproveitaram o tempo quente para se refrescar no mar.

E a recomendação dos órgão públicos é para que a população redobre os cuidados com a hidratação; evite exercícios físicos ao ar livre entre às 10h e 16h; use soro nos olhos e nariz para evitar o ressecamento; use o protetor solar; não queime lixo e mato; e, por fim, mantenha os ambientes sempre arejados.

A expectativa é que o tempo seco siga, nesta quinta-feira (8), com sol, sem nuvens e chuva. Os ventos estarão fracos e moderados e a umidade relativa do ar poderá apresentar valores entre 21% e 30% no período da tarde.

Na sexta-feira (9), é esperada a aproximação de uma frente fria que promete trazer nebulosidade e afetar nas temperaturas máximas. Há previsão de chuva fraca e isolada entre a tarde de sexta e manhã de sábado.