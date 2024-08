Ação da Draco cumpre três mandados de busca e apreensão contra os alvos - Arquivo / PCERJ

Publicado 15/08/2024 08:48

Rio - A Polícia Civil realiza, nesta quinta-feira (15), uma operação com objetivo de desarticular uma divisão do Comando Vermelho que transporta grandes cargas de cocaína de São Paulo para comunidades do Rio. Um dos líderes da facção e um policial da corporação são alvos de mandados de busca e apreensão.

Os agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) cumprem as diligências na casa do policial, que fica no Recreio dos Bandeirantes, e na cela do traficante, no presídio Bangu 3, ambos na Zona Oeste do Rio.

Além disso, um outro mandado também é executado na cidade de São Paulo, no bairro Itaim Bibi, área nobre da capital. "A investigação também visa esclarecer os vínculos entre chefes de organizações criminosas e agentes públicos", ressaltou a Civil.

A corporação ainda informou que a ação conta com o apoio da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) e da Corregedoria-Geral de Polícia Civil (Cgpol), além da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil paulista.