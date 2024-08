Unidade Atacadão em São Gonçalo - Divulgação

Publicado 22/08/2024 00:00

Rio – A cidade de São Gonçalo, na região Metropolitana do Rio de Janeiro, recebe hoje a segunda unidade do Atacadão na localidade, consolidando a rede como um dos principais players no varejo atacadista no estado. A nova loja, localizada no bairro de Neves, é a 372ª da rede em todo o Brasil e se junta às outras 27 unidades espalhadas pelo estado carioca.

Com uma área de vendas impressionante de 7.060 m², a nova unidade oferece uma vasta gama de produtos, incluindo mercearia, bebidas, cuidados pessoais e limpeza, além de uma seleção de alimentos frescos na seção de hortifrúti. A loja também conta com serviços de padaria, açougue e frios fatiados, uma inovação que está sendo gradualmente introduzida nas unidades da rede.

Marco Oliveira, CEO do Atacadão Eugenio Goulart Marco Oliveira, CEO do Atacadão, expressou seu entusiasmo com a nova inauguração. “A história do Atacadão com o Rio de Janeiro começou há 17 anos, e estamos muito orgulhosos de abrir mais uma loja em São Gonçalo. Esta nova unidade reforça nosso compromisso de oferecer produtos de qualidade a preços justos, beneficiando tanto pequenos e microempreendedores quanto a população em geral, além de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da região”, disse.

Além de oferecer uma experiência de compra conveniente, a nova loja dispõe de amplo estacionamento, com vagas para carros elétricos, caixas de autoatendimento e soluções financeiras diversificadas, como o Cartão Atacadão, que proporciona descontos exclusivos e facilita o pagamento via PIX, cartões de crédito e vale-alimentação. O espaço também está integrado ao aplicativo Meu Atacadão, que disponibiliza ofertas e descontos exclusivos para os clientes.

A inauguração da unidade também representa um importante avanço para a economia local, gerando novos empregos e reforçando o papel do Atacadão no crescimento social e econômico do estado. Atualmente, a rede emprega mais de 5.800 pessoas de forma direta e indireta no Rio de Janeiro.

Atacadão

O Atacadão, parte do Grupo Carrefour Brasil, conta com mais de 370 unidades de autosserviço e 36 atacados de entrega e centros de distribuição, e está em constante expansão. A rede se destaca por seu compromisso com a qualidade, a sustentabilidade e o desenvolvimento social, e continua a se consolidar como uma das principais marcas de varejo no Brasil.

Serviço

Atacadão Manilha

Endereço: Rua Oliveira Botelho, 349 Neves - São Gonçalo, Rio de Janeiro.

Endereço: Rua Oliveira Botelho, 349 Neves - São Gonçalo, Rio de Janeiro.

Horário de funcionamento: De segunda a sábado, das 7h às 22h; aos domingos, das 7h às 20h; feriados: consultar a loja.