As vítimas caíram no mar devido a ventania e precisaram ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros - Divulgação

As vítimas caíram no mar devido a ventania e precisaram ser socorridas pelo Corpo de BombeirosDivulgação

Publicado 23/08/2024 08:59 | Atualizado 23/08/2024 09:15

Rio - Cerca de 100 pessoas foram resgatadas enquanto praticavam Stand Up Paddle, no nascer do sol, na Praia de Copacabana, na Zona Sul, devido a chegada de fortes ventos que atingiram a cidade, na manhã desta sexta-feira (23).

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas caíram no mar e necessitaram de socorro dos guarda-vidas e dos operadores de embarcações de resgate da corporação. Motos-aquáticas também participaram da ação.

Ventania interrompe Stand Up Paddle ao nascer do sol em Copacabana, na Zona Sul, e deixa cerca de 100 pessoas feridas.



Crédito: Divulgação pic.twitter.com/7p0IVIfNRG — Jornal O Dia (@jornalodia) August 23, 2024

Ainda de acordo com os militares, alguns banhistas tentaram subir nas pedras do Forte de Copacabana, sofrendo escoriações leves pelo corpo. O resgate contou com o apoio do Exército, que liberou a passagem por terra para o acesso dos guarda-vidas as vítimas.



Até o momento, sete pessoas necessitaram de atendimento da equipe médica do 3° Grupamento Marítimo de Copacabana (3° GMar), com ferimentos leves.

Tempo

Segundo o Alerta Rio, a sexta-feira (23) será com temperaturas elevadas na cidade. Ao longo do dia, o predomínio será de céu claro e não há previsão de chuva. Os ventos estarão predominantemente moderados com rajadas fortes e as temperaturas estáveis, com máxima prevista de 38°C.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), por volta das 8h, houve registro de vento moderado nas estações Forte de Copacabana (45,0 km/h) e Marambaia (46,1 km/h).