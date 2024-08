Acidente aconteceu na pista sentido Rio da Dutra - Reprodução / BDRJ

Publicado 26/08/2024 08:36 | Atualizado 26/08/2024 09:22

Rio - Um engavetamento envolvendo quatro carros e um caminhão interdita, na manhã desta segunda-feira (26), as duas faixas da Via Dutra, sentido Rio, na altura do aeroporto do Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Segundo a Polícia Rodovíaria Federal, houve vítimas, e elas foram encaminhadas ao Hospital Geral do município. No entanto, ainda não há informações sobre o estado de saúde e a quantidade de pessoas feridas. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 6h40.

A Eco RioMinas, responsável pelo trecho, informou que o acidente aconteceu no Km 186, e, no momento, o trânsito flui pelo acostamento.



As imagens do local mostram os veículos destruídos, enquanto equipes da concessionária e dos bombeiros realizam o atendimento.

*Em atualização