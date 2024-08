Morro do Campinho, na Zona Norte, foi palco de confronto entre criminosos rivais - Reprodução / Redes Sociais

Morro do Campinho, na Zona Norte, foi palco de confronto entre criminosos rivaisReprodução / Redes Sociais

Publicado 28/08/2024 12:57 | Atualizado 28/08/2024 14:44

Rio - Um intenso tiroteio assustou moradores dos morros do Campinho e do Fubá, na Zona Norte do Rio, na manhã desta quarta-feira (28). De acordo com a Polícia Militar, o confronto aconteceu entre criminosos rivais.



A troca de tiros começou por volta das 9h e se estendeu por mais de uma hora, levando tensão para a região. Um vídeo publicado em uma conta no X (antigo Twitter) mostra a intensidade do confronto, com direito a rajadas de tiros. Em outro momento, foi possível ouvir granadas explodindo.

AGORA: Bala voando no Morro do Campinho (TCP), em Cascadura, Zona Norte do Rio. Guerra entre facções rivais!



Segundo informações da Polícia Militar, agentes do 9ºBPM (Rocha Miranda) foram às comunidades, porém ainda não há registro de prisões ou apreensões nos locais. Os militares seguem atuando na região, que está com o policiamento reforçado.



Nas redes sociais, alunos e professores de escolas próximas de onde ocorreu o confronto comentaram sobre o susto: "tiroteio no Campinho e Fubá! Trabalho em escola na Vila Valqueire e as crianças tiveram que sair da quadra!", comentou um internauta.

"Galera, infelizmente a gente não tem mais paz. Estudo aqui em Madureira, próximo à Praça do Patriarca, e dentro da sala de aula estamos escutando muitos tiros", escreveu um estudante em sua conta nas redes sociais.



Moradores da região também relataram os momentos de tensão. "Rajadas de tiro no Campinho, mais um dia normal no Rio", concluiu um internauta em sua conta no X. "A bala tá comendo solta. Muito tiro, parece guerra!", comentou outro usuário da rede social.



De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), nenhuma escola teve os serviços afetados e todas as unidades da região funcionam normalmente. Já a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informou as clínicas da família Advogado Mario Pires da Silva e Carlos Nery da Costa Filho mantêm o atendimento à população, mas as atividades externas, como as visitas domiciliares, foram suspensas.

Região vive guerra entre facções

Nos últimos meses, moradores dos morros do Campinho e do Fubá vêm sofrendo com constantes confrontos entre criminosos. Isso porque, a região vive uma guerra entre o Terceiro Comando Puro (TCP), que controla as comunidades, e o Comando Vermelho (CV), que tenta dominar os locais.

Em junho, um intenso tiroteio entre policiais militares e criminosos terminou com a morte de duas pessoas . Entre elas estava Marluci Lopes Pereira, de 63 anos, que passava de carro pela região no momento do confronto e acabou sendo atingida.

Na mesma semana, um vídeo circulou nas redes sociais mostrando traficantes do TCP, que controlam o Morro do Campinho, fortemente armados e ameaçando invadir a região da Praça Seca , na Zona Oeste, que é dominada pelo CV.

No vídeo, eles dizem ser integrantes do bando de Wallace De Brito Trindade, conhecido como 'Lacoste' ou 'Salomão', e William Yvens da Silva Rios, o 'Coelhão'. Os dois são considerados foragidos da Justiça, sendo Lacoste o chefe do tráfico do Morro da Serrinha, em Madureira, e Coelhão um dos seus homens de confiança.