Incêndio atingiu apartamento na Rua Carlos Pacheco Ávila, 161 - Reprodução / Redes sociais

Publicado 02/09/2024 09:51

Rio - Um incêndio atingiu, na manhã desta segunda-feira (2), um apartamento na Rua Carlos Pacheco Ávila, 161, em Coelho Neto, na Zona Norte do Rio. Ainda não há informações sobre vítimas e o que causou as chamas.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Irajá foi acionado por volta das 8h50 para combater o fogo, e os agentes seguem no local.



Um vídeo que circula nas redes sociais mostra as chamas e a fumaça saindo pela janela do apartamento, enquanto moradores observam pela rua.

*Em atualização