Área foi isolada para a realização da perícia - Reprodução

Publicado 06/09/2024 09:11 | Atualizado 06/09/2024 09:50

Rio - Um homem morreu ao ser baleado, na manhã desta sexta-feira (6), dentro da garagem de ônibus da Transurb, no Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio. Informações preliminares apontam que a vítima seria segurança do local e teria trocado tiros com criminosos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Vila Isabel foram acionados às 7h25 para a Rua José Reis. No entanto, a vítima, ainda não identificada, já estava morta. Uma moto foi abandonada ao lado do corpo.



Em nota, a Polícia Militar informou que agentes do 3° BPM (Méier) foram chamados para uma ocorrência de homicídio. Segundo a corporação, a área foi isolada e o local preservado para o trabalho da perícia. O policiamento foi reforçado na região. Os policiais realizam uma varredura na área de mata atrás da garagem. Até o momento, não há informações sobre presos.

Segundo uma testemunha, que preferiu não se identificar, dois homens em uma moto entraram na garagem logo após uma Mitsubichi Pajero. "Eu vi uma Pajero chegando e entrando na garagem. Quando ela entrou, dois caras em uma moto pararam e ficaram olhando lá para dentro. Eu vi eles gesticulando e achei que fosse briga de trânsito. Depois, os homens entraram na garagem e começou o tiroteio. Em seguida, foram embora e voltaram. Entraram de novo e fugiram. Na hora dos tiros, foi um desespero e muita correria porque tinha muita criança indo pra escola", relatou.



As investigações estão a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). O DIA tenta contato com a empresa Transurb.