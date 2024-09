Apresentadora Gardênia Cavalcanti é reconhecida pelo MPRJ por falar de saúde mental - Divulgação

Apresentadora Gardênia Cavalcanti é reconhecida pelo MPRJ por falar de saúde mental Divulgação

Publicado 06/09/2024 21:26

Rio - A apresentadora Gardênia Cavalcanti foi homenageada durante o evento "A Importância do Setembro Amarelo", promovido pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), nesta quinta-feira (5). O reconhecimento se deu pelo trabalho dela no programa 'Vem Com a Gente' da Band Rio, que aborda temas sobre saúde mental na TV aberta.



"Fui homenageada pelo pioneirismo de colocar um quadro semanal na televisão aberta falando da saúde mental. Dr. Ervin Cotrik, psiquiatra e coordenador de saúde mental do MPRJ, está comigo todas as quintas abordando diversos temas relacionado à saúde mental para levarmos informação e oportunidade, para evitarmos que mais pessoas percam suas vidas pela falta de oportunidade e ouvir um profissional", disse Gardênia.



O evento também reuniu especialistas em saúde mental no auditório do edifício-sede do MPRJ. A mesa de abertura contou com as presenças do procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos, representante do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG) na temática da saúde mental; do subprocurador-geral de Justiça de Administração, Eduardo Lima Neto; da coordenadora-geral de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana (COGEPDPH/MPRJ), Patrícia Carvão; do vice-diretor do Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (IERBB/MPRJ), Alexandre Couto Joppert e do psiquiatra Antônio Geraldo, presidente da associação brasileira de psiquiatria (ABP) e coordenador nacional da campanha Setembro Amarelo.



"Nós, do Ministério Público, estamos muito motivados e nos empenhando para contribuir cada vez mais para esse tema de extrema relevância para a nossa sociedade, que é a saúde mental. Hoje assinamos um convênio com a ABP para a disseminação de boas práticas, iniciativas e compartilhamento de informações, e poderemos chegar a um maior número de pessoas", ressaltou Luciano Mattos.



O psiquiatra Ervin Cotrik, responsável pelo programa de psicoeducação e desmistificação do transtorno mental no âmbito do MPRJ, e a apresentadora da Band TV Gardênia Cavalcanti, apresentaram dados e fizeram relatos sobre o tema. Eduardo Lima Neto mediou a conversa e fez perguntas aos palestrantes. Ele falou sobre a importância de cada instituição fazer a sua parte.



"O Projeto Saúde Mental decorre de uma resolução do CNMP que determina e orienta que todos os estados e todos os Ministérios Públicos brasileiros adotem medidas de preocupação e de atenção com a saúde mental. Já tínhamos a sensibilidade e consciência da importância desse tema aqui no MPRJ. Esse é um assunto bastante delicado, que precisa ser tratado com muita propriedade. É importante que as pessoas compreendam o que é a depressão, como pode surgir a ansiedade, ou outro transtorno qualquer, para que tenham condições de enfrentar essas questões. E é importante que escolas, profissionais de saúde e familiares cumpram seu papel", disse Eduardo Lima Neto.



Bullying e cyberbullying são temas abordados



Em 2022, o número de suicídios no Brasil cresceu 11,8%, totalizando 16.262 casos registrados. A alta taxa, principalmente entre jovens, tem relação com fatores psicológicos, como ansiedade, e sociocomportamentais, como o bullying e cyberbullying, assuntos que foram abordados na palestra.



"Nosso sonho é poder chegar a toda a população brasileira com informações que possam diminuir o estímulo, com o preconceito, e que pessoas que não tenham tanto conhecimento possam ter acesso também aos tratamentos. Muitas pessoas não procuram ajuda porque não sabem sobre o assunto, e quando firmamos um convênio com uma instituição tão importante como o MPRJ, para nós é motivo de orgulho. A população em geral acaba se beneficiando", afirmou Antônio Geraldo.