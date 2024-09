O ônibus tombou na descida do viaduto da Linha Vermelha para o Campo de São Cristóvão - Rede Social

O ônibus tombou na descida do viaduto da Linha Vermelha para o Campo de São CristóvãoRede Social

Publicado 07/09/2024 07:53 | Atualizado 07/09/2024 08:14

Rio - Um ônibus tombou e provocou a morte de um passageiro, deixando outros 25 feridos nas imediações do Campo de São Cristóvão, altura da Rua Senador Alencar, na Zona Norte, na noite de sexta-feira (6). Imagens que circulam nas redes sociais mostram que algumas das vítimas tiveram os braços arrancados com o impacto. Segundo testemunhas, entre elas estão uma criança de 8 anos e um homem.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os quartéis de Benfica, Vila Isabel, Central e Tijuca atuaram na ocorrência, que teve início às 22h34. Dentre as vítimas, os militares socorreram 23 pessoas: Três em estado grave, dois com ferimentos moderados, e 18 levemente feridos.Na ocasião, os passageiros foram levados para os hospitais Salgado Filho, Souza Aguiar, Miguel Couto e Evandro Freire. O Serviço Móvel de Urgência (Samu) também atuou no resgate. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ao todo, 27 vítimas deram entrada nas unidades da rede municipal. Até o início da manhã deste sábado (7), três delas ainda estavam em estado grave.Nas redes sociais, testemunhas alegam que o motorista do ônibus estava em alta velocidade. "Motorista saiu ileso enquanto outras dezenas de pessoas se machucaram. Estavam querendo bater nele, mas ele sumiu. Ele estava indo lento, mas quando chegou na curva acelerou", disse um passageiro.O ônibus fazia a linha 476 (Méier - Leblon). A informação da morte de uma das vítimas foi confirmada pela Rio Ônibus, que lamentou o caso.