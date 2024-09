Lívia Germano foi sepultada no Cemitério Parque Jardim de Mesquita, na Baixada Fluminense - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Lívia Germano foi sepultada no Cemitério Parque Jardim de Mesquita, na Baixada FluminenseReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 09/09/2024 15:47 | Atualizado 09/09/2024 16:01

Rio - Lívia Sena Germano, de 16 anos, que morreu após ser baleada acidentalmente pela própria mãe , foi enterrada na tarde desta segunda-feira (9), no Cemitério Parque Jardim de Mesquita, na Baixada Fluminense.

fotogaleria

O caso aconteceu na noite de sábado (7), em uma casa na Avenida Carmela Dutra, em Nilópolis, também na Baixada. Policiais do 20º BPM (Mesquita) foram até o local e encontraram a adolescente já sem vida. A mãe da menina foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e autuada em flagrante por homicídio culposo, quando não há a intenção de cometer o crime.

Durante o sepultamento, familiares e amigos gritaram o nome da vítima e deram uma salva de palmas em sua homenagem. Ao DIA, uma prima da menina disse que a família está destroçada.

"Minha família está destruída, abalada. Ela era só uma criança. Eu vivi com ela minha vida toda. Era minha irmã", desabafou.



Nas redes sociais, a familiar fez uma publicação de despedida, onde chama Lívia de irmã e fala da relação de cumplicidade das duas.



"Eu vou te amar pra sempre, você é minha irmãzinha, meu coração tá em pedaços, você era só uma criança. Me dava preocupações, levava pra sair, dava dinheiro pra sair com as amigas. Nunca mais você vai vim aqui em casa, fazer compras com a minha mãe que te amava tanto. Eu espero que Deus tenha te recebido de braços abertos, espero um dia te reencontrar prima, te abraçar e rir com você", escreveu.



O caso segue sendo investigado pela DHBF. Até o momento, a principal suspeita é de que o disparo que atingiu a jovem tenha sido acidental. A mãe da menina foi liberada após pagar fiança. De acordo com a Polícia Civil, os investigadores estão ouvindo testemunhas para esclarecer os fatos.