Incêndio no morro das Andorinhas no bairro de Itaipu, em Niterói, começou às 18h de quarta-feiraReprodução

Publicado 12/09/2024 07:21 | Atualizado 12/09/2024 07:27

Rio - O Corpo de Bombeiros combate de forma simultânea 553 incêndios em área vegetação no estado, somente na manhã desta quinta-feira (12). De acordo com a corporação, há registro de focos de fogo em praticamente todas as regiões do Rio.



Um dos trabalhos de combate às chamas em área de mata é realizado no Morro das Andorinhas, no bairro de Itaipu, em Niterói, na Região Metropolitana. O incêndio no local começou no início da noite desta quarta-feira (11), às 18h, e já dura mais de 12 horas.



O trabalho é realizado por equipes dos quartéis de Itaipu e também de Charitas, que reforçaram o efetivo no fim da noite.