Suspeito foi detido por agentes da Segurança Presente - Divulgação

Suspeito foi detido por agentes da Segurança PresenteDivulgação

Publicado 16/09/2024 13:00 | Atualizado 16/09/2024 13:01

Rio - Na manhã deste domingo (15), agentes do Segurança Presente prenderam, em flagrante, um homem de 65 anos, na altura do Posto 2, na Praia do Flamengo, Zona Sul, após ele ter abusado sexualmente de uma cadela que estava sob sua guarda.



De acordo com testemunhas, que denunciaram o caso às autoridades, o agressor, identificado como Paulo Roberto Verdelho Dias, só interrompeu o ato ao ser repreendido por pessoas que passavam pelo local. O homem tentou fugir, mas foi contido por moradores antes de ser levado pelos policiais.

De acordo com o Segurança Presente, os agentes encaminharam o animal para realização de perícia veterinária, que será feita na presença da delegada responsável.



O acusado foi levado para a 9ª DP, no Catete, acompanhado de dois moradores que flagraram o crime. Posteriormente, a ocorrência foi encaminhada para a 12ª DP (Copacabana), que ficará a cargo do caso.