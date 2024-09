A menina foi socorrida e encaminhada ao Hospital Getúlio Vargas - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Rio - A adolescente V. S. B, de 14 anos, baleada após seu pai entrar com o carro por engano na comunidade Baixa do Sapateiro, no Complexo da Maré, Zona Norte, permanece internada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, nesta quinta-feira (19), com quadro de saúde estável, porém grave.

Durante esta manhã, segundo a Polícia Militar, os agentes atuam cumprindo o roteiro de policiamento previsto para o entorno da localidade realizado por militares do 22° BPM (Maré).



A menina vinha de Minas Gerais junto com a família com o objetivo de tirar o visto de turismo no Consulado Americano, no Centro do Rio. No caminho, o pai dela pegou uma saída errada da Linha Amarela e entrou na comunidade Baixa do Sapateiro. Ao perceber a presença de criminosos, ele teria feito o retorno.



Ainda de acordo com a PM, bandidos dispararam contra o veículo e um dos tiros perfurou a traseira do carro, atingindo as costas da adolescente. Ela foi socorrida por agentes do 22º BPM (Maré) e levada ao hospital.



Além do pai, o irmão dela também estava no veículo, mas nenhum dos dois se feriu.

