A vítima sofreu traumatismo craniano e fratura na mandíbulaPolícia Civil / Divulgação

Publicado 26/09/2024 08:49



Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) marcou a audiência de júri do homem acusado de torturar a namorada, a jornalista Ana Luiza Dias, conhecida como Luka Dias. O crime aconteceu em 2022, quando a vítima sofreu uma série de agressões durante três dias, no apartamento de Fred Henrique Lima Moreira, em Copacabana, na Zona Sul. O acusado responde por tentativa de feminicídio, estupro, cárcere privado e tortura.

De acordo com o TJRJ, a audiência acontece no dia 15 de outubro, às 11h. O processo tramita em segredo de justiça. Inicialmente, o caso era tratado na Vara de Violência Doméstica, mas a denúncia feita pelo Ministério Público do Rio (MPRJ) considerou que Fred praticou crimes hediondos , e foi encaminhado para o Tribunal do Júri. O réu está preso desde 3 de maio de 2022 e antes das agressões contra Luka, já tinha anotações por violência doméstica, tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo, ameaça e resistência.

Relembre o caso

Fred Henrique foi preso por torturar por três dias a própria namorada, no apartamento que ele morava, na Rua Barata Ribeiro, em Copacabana. De acordo com investigações da 12ª DP (Copacabana), o criminoso usou um cassetete e um soco-inglês para espancar a vítima. O caso aconteceu quando o acusado suspeitou de uma traição e agrediu Luka, que chegou a perder a consciência. No dia seguinte, após acordar, ela tentou gritar por ajuda, quando recebeu um mata-leão até ficar sem respirar e desmaiar novamente.