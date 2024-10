Cid Moreira no - Globo/Divulgação

Publicado 03/10/2024 14:39 | Atualizado 03/10/2024 15:23

Rio - O Brasil se despede de um dos maiores jornalistas da TV brasileira. Cid Moreira morreu aos 97 anos devido a um quadro insuficiência renal crônica, na manhã desta quinta-feira (3) . O corpo do apresentador será velado ainda nesta quinta em Petrópolis e no Rio. Nesta sexta-feira (4), ele será enterrado em Taubaté, São Paulo.

Em Petrópolis, onde morava, Cid será velado no hall de entrada do Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava, das 16h às 19h desta quinta-feira (3). Depois, o corpo segue para o Palácio Guanabara, sede do governo estadual, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio.

