Igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos foi alvo de bandidos no fim de semanaReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 08/10/2024 10:33 | Atualizado 08/10/2024 11:03

Rio - Uma relíquia de São Benedito, com fragmento de osso, foi furtada da Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, no Centro do Rio. A suspeita é de que criminosos tenham entrado no santuário após uma festa realizada no local, no último sábado (5), em homenagem ao santo. Os membros só perceberam que a peça havia sido levada nesta segunda-feira (7).

Apesar do furto, a igreja, que fica na Rua Uruguaiana, não apresentava sinais de arrombamento. Além da peça, os assaltantes também teriam levado objetos da loja de lembranças, como terços e imagens de santos, bem como dinheiro. A Polícia Militar não foi acionada e o caso foi registrado na 1ª DP (Praça Mauá). A Polícia Civil informou que as investigação está em andamento para apurar a autoria do crime.

Igreja sofreu incêndio em março

Tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos foi atingida por um incêndio, em 13 de março deste ano . Na ocasião, as chamas tiveram início no velário e o fogo foi controlado, inicialmente, por agentes do Grupamento de Operações Especiais (GOE) da Guarda Municipal, que faziam um patrulhamento na região. O Corpo de Bombeiros também foi acionado e não houve feridos.

Em 2021, a igreja ficou fechada por alguns meses para obras de conservação. O santuário precisou de intervenções emergenciais que envolveram revisão das instalações elétricas, serviços de limpeza e equipamentos de combate a incêndio, entre outros, devido ao seu estado de abandono. Atualmente, o espaço é administrado pela Arquidiocese do Rio.