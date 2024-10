Edson Evangelista da Silva, de 44 anos - Reprodução

Edson Evangelista da Silva, de 44 anosReprodução

Publicado 08/10/2024 10:52 | Atualizado 08/10/2024 12:09

Rio - Um mesário que atuava nas eleições do último domingo (6) morreu após sofrer um infarto dentro de um local de votação em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio. Segundo a família de Edson Evangelista da Silva, de 44 anos, houve demora no socorro.



O barman, antes de passar mal, chegou a tirar selfies durante o trabalho voluntário. O caso aconteceu no Ciep 498 Irmã Dulce, no bairro Chaperó.

fotogaleria

A família ainda relembra que Edson "gostava muito" de trabalhar como mesário e ia todos os anos em que tinha eleição.Segundo Nathalia Souza, sobrinha de Edson, o barman começou a passar mal no local por volta das 15h, mas não tinha bombeiro e nem mesmo uma ambulância na escola."Não tinha nenhum bombeiro de prontidão, não tinha ambulância. Tinha um carro da PM lá em frente", lamentou.Colegas de trabalho e eleitores tentaram ajudar Edson para conseguir socorro até a unidade de saúde mais próxima.Inicialmente, teriam pedido auxílio ao carro do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), mas este negou ajuda, alegando que não poderia sair do local de votação. Após isso foram até agentes da PM e da Guarda Municipal para tentar que alguém levasse o barman até o posto de saúde."Na hora que ele caiu e passou mal, apenas as pessoas tentaram ajudar, quando pediram ajuda, os PMs se recusaram, disseram que não podia. Um carro da Guarda Municipal da prefeitura que estava parado lá em frente também se negou a ajudar. Depois de muito custo da população implorando por ajuda e ameaçando, eles levaram meu tio", disse.Edson foi levado para o Posto de Saúde de Chaperó, porém, ao chegarem na UBS, foram informados de que a unidade estava fechada."Chegando no posto, não teve atendimento. O posto estava fechado. A ambulância que estava lá também, depois de muito custo, colocou ele e levou para o hospital que fica a cerca de 50 minutos de Chaperó", expôs.O barman foi levado para o Hospital Municipal São Francisco Xavier, no Centro de Itaguaí, mas não resistiu e morreu.Ele foi enterrado na manhã desta terça-feira (8) no Cemitério Padre Cezare Vigezzi, também conhecido como Cemitério do Sase, no Centro de Itaguaí.O atestado de óbito confirmou que a causa da morte foi um infarto agudo do miocárdio.Em nota, o TRE-RJ lamentou o falecimento do mesário e se solidarizou com amigos e familiares neste momento de dor.Entretanto, a entidade afirmou que o cartório da 105ª Zona Eleitoral (Itaguaí) não recebeu pedido de veículo para levar o mesário para uma unidade de saúde, e não havia carro disponível no local, uma vez que todos eles circulavam a serviço, por conta da elevada demanda provocada pela própria eleição.""O mesário foi colocado em um carro de passeio que estava na porta do Ciep Irmã Dulce e foi levado pelo motorista imediatamente para o pronto-socorro. Não há ambulância em locais de votação. Há 4.974 locais de votação em todo o estado."Procurada, a Prefeitura de Itaguaí informou que lamenta o fato, se solidariza com a dor da família de Edson e está apurando todas as informações para esclarecer o caso."É importante destacar que o paciente foi levado por uma carro da Guarda Municipal até a UBS Chaperó, dando entrada às 15h20, em parada respiratória e em quadro cianótico. Por se tratar de uma unidade básica de saúde em reforma e instalação de aparelhos para se tornar uma unidade de pronto-atendimento, houve a necessidade de transferência para o hospital. A ambulância foi acionada após verificação do quadro clínico, mas o paciente já chegou em óbito no Hospital São Francisco, por mal súbito em decorrência de origem cardíaca. O atestado esclarece a causa como infarto agudo do miocárdio", disse em nota.Ainda segundo a prefeitura, a unidade de saúde está sendo ampliada e transformada em duas, com clínica da família (ESF) e pronto-atendimento 24 horas, com prazo de inauguração no primeiro semestre de 2025. A distância entre a unidade de Chaperó e o Hospital Municipal é de 6,5km.