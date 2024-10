Porco Arrascaeta, de camisa do Flamengo, passeia ao lado de cães no Rio - Reprodução de vídeo

Porco Arrascaeta, de camisa do Flamengo, passeia ao lado de cães no RioReprodução de vídeo

Publicado 09/10/2024 13:01 | Atualizado 09/10/2024 14:43

Rio - O vídeo de um porco de estimação passeando junto com pelo menos 10 cachorros, nesta terça-feira (8), na Praça Nicarágua, em Botafogo, Zona Sul do Rio, viralizou na internet. A cena chamou atenção de pessoas que passavam por perto e filmaram o ocorrido. O suíno se chama Pablo De Arrascaeta, homenagem ao meia e ídolo do Flamengo, e completa dois anos nesta quarta-feira (9).



Ele é cuidado pelo adestrador uruguaio José Luís Garcia e vive junto com cães no Hotel Amor Canino, em Santa Teresa, Centro, que é administrado pelo estrangeiro.



O empresário mora no Rio de Janeiro desde 2013 e começou a trabalhar como passeador, onde se destacou, conquistando diversos clientes. Em 2022 ele aproveitou a técnica que tem para cuidar de animais e resolveu comprar um porquinho para viver junto dos cachorros no estabelecimento, do qual é dono.



O registro chamou atenção, mas os passeios do porquinho pelas ruas são recorrentes. Desde a aquisição do animal, José Luís sempre saiu com Pablo e encantou outras pessoas que sempre param para tirar fotos ou ver de perto uma cena considerada inusitada. "Eu levo ele no shopping, no restaurante, em eventos, ele para tudo, os carros param, pessoas gravam, compartilham como se ele fosse uma pessoa famosa", destaca o adestrador.





Segundo o uruguaio, a relação com os cachorros sempre foi tranquila porque, como adestrador, ele evita colocar cães mais violentos para viver junto do porco. "Eu faço pré-seleção na hora da hospedagem, se eu vejo que o cachorro tem desvio comportamental, eu ofereço hospedagem apenas para ele ficar isolado", declara. O animal também faz sucesso na internet e tem um perfil em sua homenagem, com mais de 7 mil seguidores no instagram, que é administrado por seu cuidador.

Apesar de Pablo fazer sucesso, José Luís não aconselha que pessoas que não saibam cuidar de animais adotem porcos de estimação. "O porco apronta, abre geladeira, armário, pode se tornar agressivo com muita facilidade. Pablo é educado porque eu cuido dele diariamente, mas não recomendo que pessoas inexperientes adotem porquinhos de estimação."

* Reportagem de João Alkmim, sob supervisão de Iuri Corsini