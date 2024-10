Movimentação Policial entorno do Morro do Juramento, na Zona Norte - Arquivo/Agência O Dia

Publicado 11/10/2024 06:48 | Atualizado 11/10/2024 06:54

Rio - A Polícia Militar realiza uma operação, nesta sexta-feira (11), nas comunidades do Ipase, Trem, Juramento, Juramentinho e Flexal, todas na Zona Norte. Segundo moradores, há intenso tiroteio na região desde as primeiras horas do dia.

De acordo com a PM, agentes do 41ºBPM (Irajá) atuam com apoio de equipes subordinadas ao 1ºCPA para coibir os roubos de veículos e retirar barricadas.

Nas redes sociais, o Instituto Fogo Cruzado registrou tiros nas proximidades do Conjunto do Ipase, na Vila Kosmos, por volta das 6h30. Enquanto moradores relataram que no Flexal, o confronto teve início ainda mais cedo, a partir das 6h. A operação ainda está em andamento.

Até o momento, não há registro de prisão ou apreensão.