Droga foi apreendida durante abordagem na Avenida Lobo Júnior, na PenhaDivulgação / Polícia Militar

Publicado 13/10/2024 10:10 | Atualizado 13/10/2024 10:11

Rio - A Polícia Militar apreendeu, na noite deste sábado (12), mais de 100 kg de drogas durante abordagem a um veículo na Avenida Lobo Júnior, na Penha, Zona Norte.



Segundo a corporação, a apreensão ocorreu em uma blitz da Lei Seca que estava sendo realizada na via. A PM disse que, ao perceber a ação, a motorista do carro tentou simular uma pane elétrica, no entanto, acabou sendo abordada pela equipe.

Durante revista no veículo, os policiais encontraram 95 kg de maconha e 8 kg de cocaína no porta-malas. Aos militares, ela disse que levaria os entorpecentes até o Complexo da Penha e receberia R$ 200 reais pelo transporte.



A corporação não informou se ela foi presa por tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na 21ª DP (Bonsucesso).