A cratera começou a se abrir na tarde desta quarta (16), na Estrada do Engenho Novo, em Anchieta - Pedro Teixeira / Agência O Dia

A cratera começou a se abrir na tarde desta quarta (16), na Estrada do Engenho Novo, em AnchietaPedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 17/10/2024 13:09 | Atualizado 17/10/2024 15:44

Rio - Uma cratera começou a se abrir na tarde desta quarta-feira (16) na Estrada do Engenho Novo, em Anchieta, na Zona Norte, e preocupa quem passa pela via. Um carro chegou a ficar com a roda presa no buraco, mas o motorista conseguiu retirar o veículo.

Segundo relatado por moradores, a cratera surgiu por volta das 16h e, quase 24 horas depois, ainda segue prejudicando o trânsito na região. Para evitar acidentes, as pessoas colocaram sinalizações com madeiras e caixas.

O buraco, que começou pequeno, foi aumentando à medida que carros e ônibus circulavam pela região e era possível ver uma grande quantidade de água em seu interior.

Procurada, a assessoria da Águas do Rio informou que uma equipe foi acionada e está atuando no local. A concessionária explicou que ainda não é possível afirmar se houve ou não rompimento de tubulação, que poderia ter causado o buraco.