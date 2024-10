Isabela Amorim Fonseca Osório, de 34 anos, foi solta a pedido da Justiça do Rio - Reprodução / Redes Sociais

Isabela Amorim Fonseca Osório, de 34 anos, foi solta a pedido da Justiça do RioReprodução / Redes Sociais

Publicado 18/10/2024 15:40

Isabela Amorim Fonseca de Osório, 34 anos, que estava presa desde o dia 6 de outubro por Rio - A Justiça do Rio mandou soltar a médica, 34 anos, que estava presa desde o dia 6 de outubro por suspeita de tentar sequestrar uma criança na Zona Norte . Na decisão, expedida na quinta-feira (17) pela juíza Gisele Guida de Faria, da Vara da Criança e Adolescente Vítima, pediu a revogação da prisão, com medidas cautelares.

Isabela está proibida de manter contato com a criança e a mãe da mesma, e deverá ficar a um limite de 300 metros de distância. A investigada deixou o presídio Djanira Dolores de Oliveira, em Bangu, Zona Oeste do Rio, na manhã desta sexta-feira (18).

Foram levados em consideração os argumentos usados pelo Ministério Público do Rio (MPRJ). No pedido, o órgão alegou falta de provas materiais para dar seguimento à investigação de um suposto crime. "O MPRJ, por meio da Promotoria de Justiça Junto à 1ª Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente (VECA), se manifestou no processo, levando em conta que os elementos trazidos nos autos não são suficientes para caracterizar a prática do crime de tentativa de sequestro. A promotoria devolveu os autos à 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) para novas diligências", disse o órgão.



Já a Polícia Civil informou, nesta sexta-feira (18), que informações complementares foram acrescentadas ao inquérito, que foi novamente encaminhado à Justiça.

Relembre o caso



Segundo testemunhas, Isabela tentou sequestrar a filha de uma moradora em Guadalupe, na Zona Norte do Rio, mas foi impedida por populares e, para não ser linchada, tentou fugir em um carro prata. PMs do 41º BPM (Irajá), que estavam em apoio na Rua Nova Trento, viram o veículo em alta velocidade, no sentido Avenida Brasil, e pessoas o perseguindo. De acordo com o comando da unidade, foi solicitado que a mulher parasse, mas ela não obedeceu.



Ainda de acordo com a Polícia Militar, um policial em uma motocicleta conseguiu alcançar o automóvel e forçou a parada. Dentro do veículo de Isabela, havia um cachorro e bebidas alcoólicas. Aos militares, ela relatou que não parou porque tinha se assustado. Na delegacia, a médica foi autuada em flagrante pelos crimes de resistência e tentativa de sequestro ou cárcere privado.