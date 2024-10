Roberto Almeida pede ajuda de São Judas Tadeu para o Flamengo - Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA

Roberto Almeida pede ajuda de São Judas Tadeu para o FlamengoReginaldo Pimenta/ Agência O DIA

Publicado 28/10/2024 15:33 | Atualizado 28/10/2024 16:54

Rio - Devotos de diferentes bairros do Rio compareceram ao Santuário São Judas Tadeu, no Cosme Velho, Zona Sul do Rio, nesta segunda-feira (28). A data celebra o dia do santo das causas impossíveis, que é padroeiro do Flamengo. Entre os milhares de fiéis, muitos vestiam o uniforme e aproveitaram para pedir bênçãos ao rubro-negro. O presidente do clube, Rodolfo Landim, acompanhou a missa das 10h, celebrada pelo arcebispo do Rio, Cardeal Dom Orani Tempesta.

São Judas foi festejado com missas de hora em hora, das 6h às 21h, com um intervalo para o almoço. A estimativa dos administradores é de que vinte mil pessoas passaram pelo templo. Cada uma das quinze celebrações reuniu cerca de 1,1 mil devotos. Barracas vendiam quitutes e objetos religiosos. Fiéis ofereciam e recebiam rosas em homenagem ao santo e o velário, no fundo da igreja, ficou repleto de chamas acesas.

Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, acende vela para São Judas Tadeu Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA

Como presidente e torcedor, Landim ressaltou que São Judas Tadeu é o padroeiro das causas impossíveis e que todos os anos prestigia a data. O gestor ponderou que não há causa impossível para o rubro-negro neste ano, mas pediu a ajuda do santo para conquistar a Copa do Brasil, disputada no próximo domingo (3), no Maracanã.

"Em tantas vezes, São Judas Tadeu vem demonstrando ajudar o nosso Flamengo nos momentos mais difíceis. É algo que a gente sempre faz: vir aqui para poder render as nossas homenagens, renovar os nossos votos de confiança de que ele vai estar sempre do nosso lado. Na verdade, não tem nenhuma causa impossível. Sem dúvida, temos uma final de campeonato aí na frente, né? Quem sabe São Judas Tadeu não dá um empurrãozinho para a gente ganhar mais essa taça?", brincou.

Campeões mundiais da base do Flamengo Lucão e Iago Teodoro Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Os atuais campeões mundiais do sub-20 Iago Teodoro e Lucas Furtado renderam as homenagens ao padroeiro representando a base do Flamengo. Iago lembrou que na data também é comemorado o Dia do Flamenguista. "É um dia especial para toda a Nação. A gente participou da missa e foi bastante marcante", comentou o zagueiro.

O goleiro Lucão reforçou o pedido pela conquista da Copa do Brasil. "A gente veio aqui representar o clube numa missa que foi linda, a igreja linda também. Viemos orar, pedir força para o nosso padroeiro para levantar mais uma taça contra Atlético Mineiro", declarou.

Roberto Almeida pede bênçãos ao Flamengo Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

O torcedor Roberto Almeida, 50, herdou a devoção do pai e vem de Quintino, na Zona Norte, pedir pela família, pelos amigos e pelo Flamengo. "Temos um time maravilhoso no papel, mas que nos faz sofrer bastante. A gente se apega na fé. Toda vez que eu tô vendo o jogo, o santo tá lá, embaixo da televisão, para tentar fazer o milagre. Como pode um time nesse escalão, absurdo de caro, estar vivendo o que está? Tem que ter muita fé", criticou o advogado.

Maria Borethe homenageia padroeiro rubro-negro há décadas Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA

Flamenguista e devota desde criança, Maria Borethe, 73, acordou às 5h para ir de Olaria ao santuário. A aposentada conta que fez uma promessa nos anos 1990 para que o rubro-negro não fosse rebaixado e cumpriu: toda semana frequentava o santuário.

"Peço proteção ao meu neto e ao Flamengo. Todo ano eu venho, desde quando ele estava naquele negócio de cai e não cai. Eu escutava muitas zoações e agora a gente está aí. Graças a Deus não caiu e não cai. Estamos em quarto (no Brasileirão), mas vamos subir", contou.

Há mais de 25 anos, o motorista Aluisio Meira, 64, vai de Santa Cruz, na Zona Oeste, ao Cosme Velho em 28 de outubro pedir a graça de São Judas Tadeu. Em 2024, ele pede ajuda para agilizar uma cirurgia que precisa fazer no joelho. Flamenguista, ele também pede a taça da Copa do Brasil.

"Tenho que colocar uma prótese no joelho e estou aguardando. Quero ver se ele dá uma ajuda para ver se sai mais rápido essa cirurgia. E peço pelo Flamengo, para ver se a gente é campeão da Copa do Brasil. No Brasileirão também dá pra chegar lá se continuar jogando do jeito que está", avaliou.



Maria Gorette agradece a cirurgia bem-sucedida do filho Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA

Como tantos fiéis que passaram pela igreja nesta segunda-feira, a assistente social Maria de Gorette, 67, compareceu ao santuário para agradecer. Ela pediu pela recuperação do filho que sofreu um acidente e precisou operar a coluna. "Pedi a São Judas Tadeu, que é o santo dos desesperados. Eu estava desesperada. Preciso de cura e meu filho não pode ficar com nenhuma sequela. Ele está de pé. Por isso, eu comprei a coluna para trazer", conta a moradora da Barra da Tijuca.

Segundo a religião católica, São Judas Tadeu nasceu em Caná de Galiléia, na Palestina. O pai, Alfeu, era irmão de São José e a mãe, prima-irmã de Maria. Portanto, Judas Tadeu era primo de Jesus. Judas Tadeu foi escolhido por Cristo, para apóstolo. O santo foi morto a golpes de machado, no dia 28 de outubro do ano 70 na cidade de Aráduas, na Pérsia, e se tornou um mártir. Em suas imagens, é representado segurando um livro, simbolizando a palavra que anunciava, e uma machadinha, o instrumento de seu martírio.