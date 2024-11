Casal foi preso nesta sexta - Divulgação

Casal foi preso nesta sextaDivulgação

Publicado 02/11/2024 14:43 | Atualizado 02/11/2024 14:47

Cabo Frio - Agentes da 126ª DP (Cabo Frio) prenderam, nesta sexta-feira (1), Cristiano de Souza, o Fofão, e Jhenifer Grazielle Ferreira, por tráfico de drogas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Segundo a Polícia Civil, o casal era responsável pela venda de entorpecentes no bairro Praia do Siqueira e na Favela do Lixo, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, e possui imóveis avaliados em mais de R$ 7 milhões.

fotogaleria

A dupla levava uma vida de luxo e, com o lucro das vendas, comprou três apartamentos em Araruama, um complexo de imóveis em Cabo Frio e cotas em um hotel em São Conrado, na Zona Sul do Rio, onde Fofão tem dois quiosques.



Com Cristiano e Jenifer, os policiais apreenderam carros de luxo, uma motocicleta, tablets, joias, 1.500 dólares, drogas e diversos documentos, incluindo contratos de compra dos quiosques. Os entorpecentes viriam do Mato Grosso do Sul, passando antes pela Rocinha, na Zona Sul da capital.

Além das prisões, dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos na ação e R$ 1,2 milhão em ativos financeiros na conta do casal bloqueados.



A operação contou com o apoio de agentes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Um mandado de prisão também foi cumprido contra um homem que já estava no sistema penitenciário.