Rio - A dona de casa Juceny de Oliveira tem 60 anos, é mãe de quatro filhos e avó de seis netos e mora na Rocinha desde que nasceu. Motivada pela vontade de ajudar quem precisa, ela criou o Projeto Tilelê em janeiro de 2019, oferecendo para crianças de 4 a 12 anos atividades de lazer e recreação. Nice, como é chamada, diz que pode trabalhar como faxineira, professora (foi aplicadora de provas), cozinheira e no projeto atua como acolhedora.

A iniciativa foi um sucesso e a responsável decidiu expandi-la no começo de 2022. Em parceria com a professora Petrina Rocha, ela resolveu incluir aulas de reforço para atender os estudantes que necessitam por ter dificuldades em matérias como português e matemática.



Atualmente o projeto, situado na Rua 2 da Rocinha, conta com 200 crianças de 4 a 12 anos e oferece aulas e refeições de segunda a sexta e passeios culturais aos domingos, sempre das 14h às 18h. Dos 200 que participam, 100 são filhos de mães solo.

Em contato com a reportagem, a organizadora explicou a importância do projeto. "Tenho seis netos meus e 200 que a vida me deu. Busco oferecer a eles um pouco de alento para as turbulências diárias dentro das suas casas", declarou."De alguma forma eu estou ajudando eles a aprender o certo e o errado, para impedir que eles vivam num mundo sem cultura por falta de oportunidades", complementou ela.



Ainda de acordo com Juceny, o Tilelê foi responsável por ensinar 25 crianças a ler e escrever em 2023. A organização ainda não tem números completos de 2024.

Mães apresentadas ao projeto

Claudicea Conceição é mãe de seis filhos e conhece Nice desde que as duas eram crianças. Moradora da Rocinha, ela tem 36 anos e se interessou pelo projeto da amiga, levando Josué e Moisés, dois dos filhos, para conhecê-lo em novembro de 2023. Atualmente com 7 e 10 anos, respectivamente, os jovens aprenderam a ler e escrever dentro do projeto.



Claudicea destacou que, além das aulas, a proximidade de Nice com as crianças ajuda muito no ensinamento. "Ela ensina os trabalhos direito para eles e é muito amorosa com meus filhos. Eles adoram as aulas e o projeto", disse.

Evelin Ataide, de 32 anos, também vive na Rocinha e, após ouvir falar da iniciativa, levou Lavinia, sua filha de 10 anos, para conhecê-la em 2024. Ela elogiou bastante os passeios culturais oferecidos pela organizadora porque eles permitem que as crianças conheçam lugares novos.



"A Nice proporcionou momentos mágicos, a levando para a Quinta da Boa Vista e para o circo, locais que a minha filha nunca tinha ido. Ela comentou muito dos passeios quando chegou em casa, seus olhos brilhavam", afirmou.

Evelin diz ser muito grata pela ajuda oferecida. "(Nice) ajuda as crianças da forma que ela pode, além dos estudos elas tem um tempo para lazer. Nós mães só temos a agradecer ao projeto que cuida de nossos filhos."

Lavínia ingressou no projeto já sabendo ler e escrever, mas as aulas de reforço ajudam muito em matérias que têm dificuldade. "No momento tá sendo matemática", declarou a mãe.

A inscrição para o projeto é gratuita e deve ser feita presencialmente. Basta um responsável ir com a criança até o local e se comprometer a levar todos os dias.