Vítimas foram encaminhadas ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha - Arquivo / Agência O Dia

Vítimas foram encaminhadas ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na PenhaArquivo / Agência O Dia

Publicado 11/12/2024 15:18

Rio - O menino A. A. B. da S., de 6 anos, foi baleado na tarde desta quarta-feira (11), em Vicente de Carvalho, Zona Norte do Rio. Os disparos também atingiram o dono de uma choperia, que seria o alvo dos criminosos responsáveis pelo ataque a tiros. As duas vítimas deram entrada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.

Informações iniciais apontam que a criança estava a caminho da escola quando foi atingida no peito. Em nota, a Polícia Militar informou que os disparos teriam sido feitos por dois homens em uma moto, na Rua Guaraúna. A corporação ressalta que não havia ação policial na região durante o ataque.

O menino e o empresário foram socorridos e levados ao Hospital Getúlio Vargas. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o estado de saúde da criança é considerado grave. Até o momento, não há informações sobre o quadro do homem baleado.