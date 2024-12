MPF apura tentativa de homicídio no caso de jovem Juliana Leite Rangel, de 26 anos - Reprodução/Redes sociais

Publicado 29/12/2024 14:44 | Atualizado 29/12/2024 15:05

Rio - O estado de saúde da jovem que foi baleada pela Polícia Rodoviária Federal na terça-feira, 24, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, passou de gravíssimo para grave. De acordo com o boletim médico divulgado neste domingo (29), a paciente apresentou melhora clínica significativa nas últimas 24 horas, com seu quadro evoluindo, e ela permanece estável.

Embora o estado de saúde ainda seja considerado delicado, houve redução na sedação, possibilitando a avaliação de estímulos neurológicos. No entanto, os médicos destacam que ainda não é possível realizar uma análise completa do nível de consciência nem prever possíveis sequelas.

Segundo nota divulgada pela prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da direção do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), Juliana segue internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do hospital, em ventilação mecânica, sob os cuidados da equipe de neurocirurgia e de uma equipe multidisciplinar que acompanha o caso de perto.

O Procedimento Investigatório Criminal instaurado pelo Ministério Público Federal (MPF) vai analisar se houve tentativa de homicídio por parte dos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no caso da jovem Juliana Leite Rangel. Ela foi atingida por um tiro de fuzil na cabeça, na Rodovia Washington Luiz (BR-040), em Duque de Caxias, na noite de véspera de Natal.

Em entrevista ao DIA, o Procurador da República Eduardo Benones disse que já foram expedidos ofícios ao Superintendente da PRF para que as viaturas e armas usadas na ocorrência fossem recolhidas para perícia, além do afastamento dos policiais. Também foi solicitado imagens da BR-040, entre 20h e 22h.

"Inicialmente, a linha de investigação será direcionada para tentativas de homicídio. Hoje vamos estudar a necessidade de novas medidas, inclusive judiciais. O Núcleo de Controle Externo da atividade policial lamenta mais essa ação com disparos de armas de fogo contra pessoas em plena via pública", disse.

O Crime

Juliana foi atingida na cabeça por um tiro de fuzil, na Rodovia Washington Luiz (BR-040). A vítima passava pela via, quando o veículo em que estava com a família foi alvo de disparos. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o pai da jovem, que dirigia o veículo, afirma que os tiros partiram de agentes da PRF. Segundo a mãe de Juliana, os agentes atiraram mais de 30 vezes contra o carro da família. Dayse Rangel ainda contou que os policiais ficaram desesperados após perceberem que atingiram a jovem.