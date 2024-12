Trio de amigos de SP decidiram viver a experiência do famoso Réveillon em Copacabana - Armando Paiva/Agência O Dia

Publicado 31/12/2024 12:15 | Atualizado 31/12/2024 14:04

Rio - Está chegando a hora da Virada do ano e o bairro de Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, já está a todo vapor desde a manhã desta terça-feira (31). Cariocas e turistas de todo o país e diversas partes do mundo já estão chegando na praia e esperam com ansiedade pelos shows que vão acontecer nos três palcos montados para a festa de Réveillon e a tradicional queima de fogos , que terá 12 minutos.

A expectativa é de que 2,1 milhões de pessoas assistam aos shows de Anitta, Ivete Sangalo, dos irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia, de Xande Avião e Unidos do Viradouro. Antes da queima de fogos, um balé de lasers iniciará a contagem regressiva para 2025. Com dez balsas e 35 mil disparos, o show pirotécnico vai marcar a chegada de mais um ano.

O casal de Sepetiba, Zona Oeste do município, Airton da Costa, 34 anos, e Diná Chagas, 27 anos, contou que é a primeira vez que os dois vão passar a virada do ano em Copacabana e decidiram aproveitar o evento para fazer uma renda extra.

"É a primeira vez em Copacabana, mas também vamos aproveitar e ganhar um dinheirinho", afirmou Costa.

É a primeira vez que o casal de Sepetiba vai passar a virada do ano em Copacabana Armando Paiva/Agência O Dia

O florista Daniel, de 38 anos, morador de Santa Cruz, disse ter levado para o evento a mesma quantidade de mercadoria de 2023, mas espera ter um lucro mais alto que no ano anterior.

"A expectativa é lucrar mais. Para o ano que vem desejo saúde, paz, só vitória", projetou.

Florista Daniel, de 38 anos, morador de Santa Cruz Armando Paiva/Agência O Dia

Natural de São Paulo, o trio de amigos, Lucas Magalhães, 19 anos, Renata Del Pino, 39 anos, e Luiz Eduardo Lopes, 26 anos, decidiram colocar à prova e viver a experiência do famoso Réveillon em Copacabana.

"É a primeira vez que eu venho, estou super animada. Eu sempre vi na televisão e desde pequenininha dizia 'quero ir para o Rio', só pra ver o Réveillon em Copacabana", disse a estilista Renata.

"Espero me divertir bastante, vim para curtir", aponta o estudante Lucas Magalhães. "Viemos sem pretensão, mas provavelmente nos divertiremos muito. Aqui (Rio) é super famoso pelo Réveillon", completa o estudante Luiz Eduardo Lopes.



O vascaíno Caique do Nascimento, nascido e criado em Nova Iguaçu, conhecido como Caique da plaquinha da fé, também marca presença na praia de Copacabana, mas com uma mensagem diferente.

"Estou aqui hoje com essa plaquinha da paz porque não podia ser diferente. Rio 40ºC, a cidade mais linda do mundo e no maior espetáculo da Terra. O melhor Réveillon do mundo", afirmou. "Desejo muita paz e saúde para todos nós", acrescentou.



Famoso vascaíno Caique da plaquinha da fé trouxe uma mensagem diferente Armando Paiva/Agência O Dia

Esquema especial

Os pontos de revista começaram a funcionar às 8h desta terça-feira na orla de Copacabana, impedindo a entrada de garrafas de vidro, objetos cortantes, entre outros. O esquema é coordenado pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) Móvel.

Desde a segunda-feira, 30, está proibido o acesso e estacionamento de veículos de fretamento (ônibus, micro-ônibus e vans) nos bairros de Copacabana e Leme.

Nesta terça, na Zona Sul, o bloqueio completo do trânsito na Avenida Atlântica foi antecipado. Além do habitual fechamento da pista da praia a partir das 7h, as faixas junto aos prédios foram bloqueadas ao tráfego desde às 8h. Em anos anteriores, esse fechamento só ocorria na parte da tarde.

O Aterro do Flamengo será fechado no mesmo esquema da tradicional área de lazer, entre o Trevo dos Estudantes e o Monumento a Estácio de Sá, a partir das 18h. A partir das 22h, haverá bloqueio total de acesso à Copacabana, incluindo ônibus e táxis.

Confira a programação dos palcos espalhados pelo Rio

Palco Rio – Copacabana

(em frente ao Hotel Copacabana Palace)

20h – Caetano e Bethânia

22h – Ivete Sangalo

00h12 – Anitta

2h10 – Xande Avião

3h40 – Viradouro

DJs

Palco Samba – Copacabana

(altura da Rua República do Peru)

20h – Dudu Nobre

22h – Pretinho da Serrinha e convidados

00h14– Marcelo D2 e um punhado de bamba

2h15 – Dilsinho

3h40 – Imperatriz

DJs

Mestres de Cerimônia David Brazil e Milton Cunha

Palco Leme – Copacabana

(Praia do Leme)

19h – Midian Lima

19h50 – Pastor Claudio Duarte

20h30 – Mattos Nascimento

21h40 – Fernanda Brum

23h – Thalles Roberto

Palco Flamengo

Praia do Flamengo (Posto 2)

Em frente à Rua Dois de Dezembro

20h – DJ

20h30 – Sylvinho Blau Blau

21h50 – Feyjão

22h50 – DJ

00h20 – Marvvila

2h – Grande Rio

Palco Parque Oeste / Inhoaíba

Avenida Cesário de Melo, 6.851

20h – DJ

21h – Amanda Amado

22h30 – Os Mulekes

00h20 – Clareou

2h – Unidos de Padre Miguel

Palco Realengo

Rua Professor Carlos Wenceslau, 388

19h – DJ

19h30 – Arlindinho

21h – Família Diniz

22h30 – Terreiro de Crioulo

00h20 – Pique Novo

2h – Mocidade

Palco Paquetá



Praia da Moreninha s/nº

20h – DJ

20h40 – Roda de Santa Rita

22h10 – Baia

00h20 – Guga Nandes

2h – Unidos da Tijuca

Palco Ilha do Governador

Praia da Bica, em frente ao número 169

20h – DJ

21h – Velha Guarda Musical de Vila Isabel

22h30 – Mr. Dan

00h20 – Gustavo Lins

1h50 – Beija-Flor

2h40 – União da Ilha do Governador

Palco Penha



Rua Santo Engracia, s/nº, Praça Iapi

19h – DJ

19h30 – Grupo Existência

21h – Michel Sullivan

22h30 – Tiee

00h20 – ImaginaSamba

2h – Salgueiro

Palco Praia de Ramos

Praça Roquete Pinto, 2

19h – DJ

20h – Siri de Ramos

21h15 – Biel do Furduncinho

22h15 – Bob Rum e Cidinho e Doca

23h15 – Caio Lucas

00h20 – Lexa

2h – Vila Isabel

Palco Parque de Madureira

Avenida Edson Passos, s/nº

19h30 – DJ

20h30 – Caju pra Baixo

22h – DJ Michell

22h30 – Velha Guarda da Portela

00h20 – Lukinhas

1h50 – Império Serrano

2h20 – Portela

Palco Guaratiba

Estrada da Matriz, 219

19h – DJ

19h30 – Charles André

21h – Jorginho Faria

22h30 – Swing e Simpatia

00h20 – Batucada Dú Nosso Bloco

2h – Paraíso do Tuiuti

Palco Sepetiba

Praia de Sepetiba, 1.886

20h – Dani Flomin

21h – Leandro Sapucahy

22h30 – Suel

00h20 – Diney

2h – Mangueira

