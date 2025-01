Homem desapareceu no mar da praia de Barra de Guaratiba - Reprodução/Redes sociais

Homem desapareceu no mar da praia de Barra de GuaratibaReprodução/Redes sociais

Publicado 02/01/2025 07:58 | Atualizado 02/01/2025 08:23

Rio - O Corpo de Bombeiros segue com as buscas, nesta quinta-feira (2), por um homem que desapareceu no mar durante a virada do ano na praia da Barra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com a corporação, agentes foram acionados para o salvamento às 2h20 do dia 1º de janeiro. A vítima, que ainda não foi identificada, desapareceu na Praia Grande, localizada na Estrada da Barra de Guaratiba, altura do número 10.000.

Nesta quinta, bombeiros do quartel da Barra de Guaratiba atuam nas buscas em conjunto com o Grupamento Marítimo, o Grupamento de Veículos Aéreos e uma aeronave.