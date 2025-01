Um dos assaltantes atingiu passageiro com coronhada na cabeça - Reprodução / Vídeo

Publicado 02/01/2025 13:20 | Atualizado 02/01/2025 13:21

Rio - A Polícia Civil identificou alguns dos suspeitos de realizarem um assalto dentro de um ônibus do BRT, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, entre as estações Pedra de Itaúna e Rio Mar, na noite do último sábado (28). Imagens de câmeras de segurança mostram pelo menos seis passageiros sendo roubados pelos criminosos, que usaram armas de fogo e facas e chegaram a agredir algumas das vítimas.

Em um dos vídeos é possível ver um homem sendo atingido com uma coronhada na cabeça, após o bandido insistir para ele desbloquear o celular.



Segundo o delegado da 16ª DP (Barra da Tijuca) Neilson dos Santos Nogueira, que investiga o caso, a corporação segue realizando diligências para prender os responsáveis. Ele não revelou a identidade dos assaltantes já identificados para não atrapalhar nas buscas.



Procurado, o BRT informou que os criminosos conseguiram fugir após o ocorrido e que o BRT Seguro investiga as imagens das câmeras de segurança para identificar os bandidos.



Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência.



Veja o vídeo: