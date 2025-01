Médica conversa com familiares de Juliana no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 05/01/2025 11:57 | Atualizado 05/01/2025 13:32

Rio - A estudante de enfermagem Juliana Leite Rangel, de 26 anos, baleada durante abordagem da PRF na Rodovia Washington Luiz (BR-040), na véspera de Natal, segue apresentando melhora no seu quadro e deve ser transferida para a enfermaria na próxima semana. Atingida por disparo na cabeça, ela está internada no CTI do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, há 12 dias.Segundo o pai de Juliana, Alexandre Rangel os médicos acreditam que ela vá para o leito de menor risco ainda nesta semana. "Deve descer para a enfermaria", comemorou o mecânico, que visitou a filha na tarde de sábado (4).