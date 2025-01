Operação mira roubos de veículos e de rua nos Morros da Mangueira e Tuiuti - Armando Paiva/Agência O Dia

Operação mira roubos de veículos e de rua nos Morros da Mangueira e Tuiuti Armando Paiva/Agência O Dia

Publicado 07/01/2025 08:02 | Atualizado 07/01/2025 14:11

Rio - Uma operação nos Morros da Mangueira e do Tuiuti, na Zona Norte do Rio, mira criminosos envolvidos em roubos de veículos e de rua na região. Policiais militares do Comando de Operações Especiais (COE) atuam nas comunidades desde o início da manhã desta terça-feira (7), para reprimir o crime organizado local. Até o momento, um homem foi preso.

fotogaleria



Segundo a Polícia Militar, além de coibir ações criminosas, equipes dos Batalhões de Operações Policiais Especiais (Bope), de Polícia de Choque (BPchq) e de Ações com Cães (BAC) também realizam remoção de barricadas das vias. A operação ainda tem apoio do Grupamento Aeromóvel (GAM). Os PMs apreenderam grande quantidade de drogas, material para embalo e cinco balanças. Um preso foi levado para a 17ª DP (São Cristóvão). Segundo a Polícia Militar, além de coibir ações criminosas, equipes dos Batalhões de Operações Policiais Especiais (Bope), de Polícia de Choque (BPchq) e de Ações com Cães (BAC) também realizam remoção de barricadas das vias. A operação ainda tem apoio do Grupamento Aeromóvel (GAM). Os PMs apreenderam grande quantidade de drogas, material para embalo e cinco balanças. Um preso foi levado para a 17ª DP (São Cristóvão).

Equipes do Comando de Operações Especiais (#COE) realizam operação, na Zona Norte do Rio, retirando barricadas nos acessos às comunidades da Mangueira e do Tuiuti, nesta terça-feira (7/1). A ação, reforça a presença policial e a segurança na região.#ServireProteger #COE pic.twitter.com/IdBk12ohur — @pmerj (@PMERJ) January 7, 2025

Até o momento, não há informações sobre confronto ou feridos na região. Apesar da operação, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que as unidades de saúde da região estão funcionando normalmente na manhã desta terça-feira.