O monumento do Cristo RedentorDivulgação / Santuário Cristo Redentor

Publicado 07/01/2025 14:09 | Atualizado 07/01/2025 14:14

Rio – O Cristo Redentor recebeu 20 mil visitantes somente no último dia 1º de janeiro. A informação é do Padre Omar, reitor do santuário localizado no monumento, que afirmou tratar-se de “um recorde histórico para um único dia”.

Aberto diariamente, inclusive em feriados, o Cristo recebe aproximadamente 2,5 milhões de visitantes ao longo de um ano – o que daria uma média diária de 6,8 mil visitantes por dia. Segundo as concessionárias responsáveis por acesso e bilheteria do ponto turístico, a Paineiras Corcovado e a Trem do Corcovado, são cerca de 5 mil pessoas diariamente na baixa temporada e 10 mil, na alta.

Ou seja, os 20 mil visitantes do 1º de janeiro de 2025 foram uma marca equivalente ao dobro do que o monumento costuma alcançar nos dias mais procurados da temporada. E como o espaço funciona das 8h às 19h, a média no primeiro dia deste ano foi de 1,8 mil clientes por hora.