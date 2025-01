Movimentação policial na Estrada de Botafogo, Complexo da Pedreira. - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 11/01/2025 16:11 | Atualizado 11/01/2025 17:24

Rio - Três homens ficaram feridos depois de um confronto entre policiais militares e bandidos no Complexo da Pedreira, Zona Norte, neste sábado (11). Dentre os feridos estão um funcionário terceirizado da companhia Águas do Rio e um agente, ambos atingidos por estilhaços.

De acordo com o comando do 41º BPM (Irajá), agentes realizavam patrulhamento na Estrada de Botafogo quando se depararam com dois homens armados em uma moto. Ao perceberem a aproximação dos militares, os suspeitos abriram fogo, dando início ao confronto.

A dupla escapou e usou dois ônibus para bloquear a via, dificultando a ação policial. Os veículos foram removidos pelos agentes.

Um policial foi ferido por estilhaços e recebeu atendimento médico. Um suspeito foi baleado e levado para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Posteriormente, a PM recebeu a informação de que outro homem deu entrada no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, onde está sob custódia.

A Águas do Rio informou, por meio de nota, que um prestador de serviço terceirizado da concessionária foi baleado no Complexo da Pedreira, mas destacou que ele não estava em serviço no momento do incidente.

"O rapaz foi encaminhado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, onde passa por uma cirurgia. A Águas do Rio informa que já está em contato com a empresa terceirizada e irá prestar todo o suporte necessário", afirmou a concessionária. A PM não confirmou se o funcionário seria o mesmo paciente que está sob custódia na unidade.

Um fuzil foi apreendido e levado para a 27ª DP (Vicente de Carvalho), onde o caso foi registrado.