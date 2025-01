Dano na loja foi de quase 100% - Reprodução/Redes sociais

Publicado 19/01/2025 08:42 | Atualizado 19/01/2025 08:55

Rio - Um incêndio atingiu uma loja em Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio, na madrugada deste domingo (19), e dois homens ajudaram na evacuação do local. De acordo com publicações nas redes sociais, a ação foi fundamental para que ninguém ficasse ferido.

Felipe Chaves, um dos responsáveis por ajudar no salvamento das vítimas, publicou que o fogo começou por volta das 2h30. No texto, ele lamentou não ter conseguido salvar um cachorro.

"Graças a Deus ninguém se feriu, eu e um amigo meu retiramos os civis do local e ajudamos na evacuação... Infelizmente um cachorrinho veio a óbito, mas fora isso nenhum outro dano foi causado", escreveu.

Em uma página local, o homem deu um relato completo sobre o ocorrido e, nele, contou que os danos na loja foram grandes.

"Eu estava passando pra ir comprar um lanche, quando vi a movimentação e fui lá ver o que se tratava...quando vi a iluminação muito forte, vi que era fogo. o dano foi praticamente se 100%", relatou.

Segundo o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel de Jacarepaguá foram acionados às 3h01 para um incêndio na Rua Velha, próximo à Clínica da Família. Às 3h44 o fogo já estava controlado e às 6h50 a ocorrência foi finalizada.

Não houve registro de vítimas com ferimentos, porém, três pessoas que estavam dentro do local recusaram atendimento hospitalar.