Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada após morte em frente a hotel na Barra - Arquivo / Renan Areias/ Agência O Dia

Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada após morte em frente a hotel na BarraArquivo / Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 19/01/2025 10:12 | Atualizado 19/01/2025 10:48

Rio - Um homem foi encontrado morto, em frente a um hotel, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na madrugada deste domingo (19). Marcelo dos Anjos Abitan da Silva, de 49 anos, foi alvo de tiros e os bombeiros chegaram a ser acionados, mas ele não resistiu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel da Barra foi acionado às 3h para a ocorrência na Avenida Lúcio Costa, na altura do número 3.150, onde encontraram Marcelo já sem vida. A Polícia Militar esteve no local, isolou a área para perícia e acionou a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Segundo a Polícia Civil, as investigações estão em andamento na especializada, que apura a autoria e a motivação do crime.