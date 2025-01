Moradores protestam contra morte de barbeiro na Taquara - Reprodução/TV

Publicado 23/01/2025 14:08

Rio - Uma ação da Polícia Militar terminou com um preso, dois mortos e um homem ferido nesta quarta-feira (22) na comunidade do Jordão, na Taquara, Zona Oeste. Nesta quinta-feira (23), moradores realizaram um protesto alegando que uma das vítimas seria um barbeiro da região. No local, amigos e familiares carregavam cartazes e pediam por Justiça.



Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver o clima de tensão na comunidade. A PM precisou ser acionada. Segundo testemunhas, um caminhão foi usado como barricada para fechar uma das ruas da região.

Desde a tarde desta quinta-feira, está tendo protestos e manifestações de moradores na Rua Jordão, aqui na #Taquara.



Com frases como "barbeiro não é bandido", os moradores alegam que o rapaz é inocente. Além disso, comentários na internet reafirmam a versão dos familiares. "Já cortei cabelo com ele, e realmente ele não era envolvido com tráfico", lamentou um cliente.



Segundo a Polícia Militar, agentes do 18°BPM (Jacarepaguá) detiveram quatro suspeitos e apreenderam um fuzil e duas pistolas na comunidade. Na ação, homens armados atiraram contra os policiais e houve confronto.



Ainda segundo a corporação, dos quatro suspeitos, um tinha mandado de prisão em aberto expedido em Campinas SP e três foram feridos e encaminhados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas dois não resistiram aos ferimentos.

A investigação está a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DH). Procurada, a Polícia Civil ainda não informou a identificação do suposto barbeiro e nem dos demais baleados.