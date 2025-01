Parentes e amigos durante o enterro de Larissa dos Santos Silva - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Parentes e amigos durante o enterro de Larissa dos Santos SilvaPedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 26/01/2025 13:01 | Atualizado 26/01/2025 13:25

Rio - A revolta e a dor marcaram a despedida de familiares e amigos a Larissa dos Santos Silva, de 25 anos, no fim da manhã deste domingo (26), no Cemitério Municipal de Nova Iguaçu. Acompanhada por cerca de 60 pessoas, a cerimônia acontece dois dias após o corpo da motociclista ter sido encontrado enterrado no quintal da casa do suspeito pelo crime , no bairro da Posse.Emotivos, parentes e amigos decidiram não falar com a imprensa sobre o caso. Um pastor e amigo da família da jovem fez uma oração durante o sepultamento, que começou às 11h15 e terminou por volta das 12h30.