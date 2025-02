Agentes do Segurança Presente prestaram socorro à vítima e isolaram a área - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 10/02/2025 12:57 | Atualizado 10/02/2025 13:04

Rio - Um homem foi baleado dentro do estacionamento do Bangu Shopping, na Zona Oeste, no início da tarde desta segunda-feira (10).

Segundo a Secretaria de Estado de Governo (Segov), agentes do Segurança Presente foram acionados pela administração do shopping para verificar um rapaz ferido por tiros. Chegando no local, os policiais viram as equipes do estabelecimento já prestando os primeiros socorros à vítima.

Ele foi levado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, também na Zona Oeste. Ainda não há informações sobre sua identificação nem sobre seu estado de saúde.

O veículo onde a vítima estava ficou com diversas marcas de tiros. Os policiais isolaram a área para perícia e taparam o carro com tapumes.

A assessoria do estabelecimento informou que a equipe de brigada imediatamente acionou a polícia, que investiga a tentativa de homicídio. O shopping se colocou à disposição das autoridades.