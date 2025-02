Pessoas ficaram presas na janela para fugirem do incêndio - Reprodução/TV Globo

Pessoas ficaram presas na janela para fugirem do incêndioReprodução/TV Globo

Publicado 12/02/2025 08:03 | Atualizado 12/02/2025 08:07

Rio - Um incêndio atinge uma fábrica de tecidos em Ramos, na Zona Norte do Rio, na manhã desta quarta-feira (12). Imagens feitas pela TV Globo mostram ao menos três pessoas presas no imóvel, tentando respirar por entre a espessa fumaça através de janelas do terceiro andar.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes dos quartéis de Ramos e Penha foram acionados às 7h39 e chegaram ao local por volta das 7h45. No momento, os militares usam escadas para tentar retirar as vítimas do interior do prédio. De acordo com as imagens, há ainda o risco do fogo se alastrar para construções vizinhas.



O incidente acontece na sede de uma empresa de confecção de tecidos, na Rua Roberto Silva, 157. Há pessoas sendo atendidas do lado de fora, mas ainda sem informações sobre o estado de saúde delas.

fotogaleria

A ocorrência ainda está em andamento.